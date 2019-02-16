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The Hockey News: хорошая игра «Тампы» может стоить Кучерову «Харт Трофи»

The Hockey News: хорошая игра «Тампы» может стоить Кучерову «Харт Трофи»
Хоккей / НХЛ

Журналист издания The Hockey News Мэтт Ларкин поделился мнением о перспективах нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова выиграть «Харт Трофи» по итогам сезона.

«Кучеров стабильно набирает очки и, казалось бы, становится окончательным фаворитом на победу в голосовании на „Харт“. Но если в прошлом году отвратительная игра „Эдмонтона“ убила шансы на „Харт“ Коннора Макдэвида, то Кучерову может помешать блестящая игра его партнёров. „Молнии“ лидируют в лиге по множеству показателей, и нельзя сказать, что только Кучеров тому причиной. Россиянин — самый результативный игрок лиги, но на это звание также претендуют его партнёры Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, в защите отрабатывает обладатель „Норриса“ Виктор Хедман, а в воротах играет претендент на „Везину“ Андрей Василевский. Хорошая игра клуба может стоить Кучерову трофея», — написал журналист.

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