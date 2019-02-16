«Адмирал» — «Салават»: Павел Шэн заработал первый балл в сезоне КХЛ

В первом периоде встречи дальневосточного «Адмирала» и уфимского «Салавата Юлаева» результативной передачей сумел отметиться нападающий Павел Шэн, принявший участие в голе Владимира Ткачёва. Для 19-летнего хоккеиста заработанный балл стал первым в текущем сезоне КХЛ.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Адмирал»



Красоткин (Серебряков);

Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;

Патрикеев — Угольников, Коннов — Стрельцов В. — Стрельцов А;

Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;

Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин.



«Салават Юлаев»



Кареев (Тарасов);

Терещенко — Семёнов, Ткачёв — Бурмистров — Шэн;

Коледов — Сергиенко, Рыбин — Пачин — Солодухин;

Цулыгин — Гареев, Лукин — Бусаров — Кузьмин;

Елизаров, Петрищев, Скориков — Бобылев — Чебыкин.