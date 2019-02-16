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«Адмирал» — «Салават»: Павел Шэн заработал первый балл в сезоне КХЛ

«Адмирал» — «Салават»: Павел Шэн заработал первый балл в сезоне КХЛ
Хоккей / КХЛ

В первом периоде встречи дальневосточного «Адмирала» и уфимского «Салавата Юлаева» результативной передачей сумел отметиться нападающий Павел Шэн, принявший участие в голе Владимира Ткачёва. Для 19-летнего хоккеиста заработанный балл стал первым в текущем сезоне КХЛ.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Адмирал»

Красоткин (Серебряков);
Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;
Патрикеев — Угольников, Коннов — Стрельцов В. — Стрельцов А;
Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;
Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин.

«Салават Юлаев»

Кареев (Тарасов);
Терещенко — Семёнов, Ткачёв — Бурмистров — Шэн;
Коледов — Сергиенко, Рыбин — Пачин — Солодухин;
Цулыгин — Гареев, Лукин — Бусаров — Кузьмин;
Елизаров, Петрищев, Скориков — Бобылев — Чебыкин.

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