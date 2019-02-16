«Адмирал» — «Салават»: Бурмистров прервал «сухую» серию из девяти игр без очков

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров отметился заброшенной шайбой во встрече с «Адмиралом» из Владивостока. Форвард сумел прервать «сухую» серию из девяти матчей без набранных очков.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Адмирал»



Красоткин (Серебряков);

Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;

Патрикеев — Угольников, Коннов — Стрельцов В. — Стрельцов А;

Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;

Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин.



«Салават Юлаев»



Кареев (Тарасов);

Терещенко — Семёнов, Ткачёв — Бурмистров — Шэн;

Коледов — Сергиенко, Рыбин — Пачин — Солодухин;

Цулыгин — Гареев, Лукин — Бусаров — Кузьмин;

Елизаров, Петрищев, Скориков — Бобылев — Чебыкин.