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«Адмирал» — «Салават»: Бурмистров прервал «сухую» серию из девяти игр без очков

«Адмирал» — «Салават»: Бурмистров прервал «сухую» серию из девяти игр без очков
Хоккей / КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров отметился заброшенной шайбой во встрече с «Адмиралом» из Владивостока. Форвард сумел прервать «сухую» серию из девяти матчей без набранных очков.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Адмирал»

Красоткин (Серебряков);
Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;
Патрикеев — Угольников, Коннов — Стрельцов В. — Стрельцов А;
Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;
Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин.

«Салават Юлаев»

Кареев (Тарасов);
Терещенко — Семёнов, Ткачёв — Бурмистров — Шэн;
Коледов — Сергиенко, Рыбин — Пачин — Солодухин;
Цулыгин — Гареев, Лукин — Бусаров — Кузьмин;
Елизаров, Петрищев, Скориков — Бобылев — Чебыкин.

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