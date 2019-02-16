Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» — «Авангард»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Барыс» — «Авангард»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 16 февраля, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Барыс» — «Авангард»

Если подопечные Андрея Скабелки сегодня наберут хотя бы одно очко, то обеспечат себе победу в дивизионе Чернышёва. «Авангард» продолжает сражаться за как можно более высокое место в таблице.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент