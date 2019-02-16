«Барыс» — «Авангард»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 февраля, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Барыс» — «Авангард»



Если подопечные Андрея Скабелки сегодня наберут хотя бы одно очко, то обеспечат себе победу в дивизионе Чернышёва. «Авангард» продолжает сражаться за как можно более высокое место в таблице.