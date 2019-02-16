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Билялетдинов: соперник в первом раунде у «Ак Барса» будет непростой

Билялетдинов: соперник в первом раунде у «Ак Барса» будет непростой
Хоккей / КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от грядущего розыгрыша Кубка Гагарина. Стоит отметить, что соперник казанского коллектива по первому раунду пока неизвестен.

«Знаю, что за нас болели весь сезон, переживали и поддерживали. Сейчас команда сконцентрирована на своей игре, всё лишнее отбрасываем, настраиваемся на каждый матч, чтобы перед плей-офф подчистить все «хвосты». Соперник в первом раунде будет непростой, похоже, однако мы уверены, что будем выступать достойно. Посмотрим, как будет складываться ситуация, но, в любом случае, в каждом матче будем идти в бой. Мы хотим порадовать наших зрителей и получить хороший результат», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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