Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Президент «Ак Барса»: повторять успех трудно, но мы знаем, что можем побеждать

Президент «Ак Барса»: повторять успех трудно, но мы знаем, что можем побеждать
Хоккей / КХЛ

Президент казанского «Ак Барса» Наиль Маганов обратился к хоккеистам команды в преддверии приближающегося розыгрыша Кубка Гагарина.

«Повторять успех, конечно же, трудно. Вы это знаете, и мы все это понимаем, но у нас в Татарстане знают, как добиваться побед. В хоккее мелочей не бывает, мы все должны быть единым целым – и тренеры, и игроки, все в клубе и в республике. Оставьте все сложности «регулярки», в плей-офф все должны подчиниться одной цели, единому указанию. «Ак Барс» – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, мы действующие чемпионы, а это значит, что мы можем побеждать», — приводит слова функционера официальный сайт казанской команды.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент