Президент «Ак Барса»: повторять успех трудно, но мы знаем, что можем побеждать

Президент казанского «Ак Барса» Наиль Маганов обратился к хоккеистам команды в преддверии приближающегося розыгрыша Кубка Гагарина.



«Повторять успех, конечно же, трудно. Вы это знаете, и мы все это понимаем, но у нас в Татарстане знают, как добиваться побед. В хоккее мелочей не бывает, мы все должны быть единым целым – и тренеры, и игроки, все в клубе и в республике. Оставьте все сложности «регулярки», в плей-офф все должны подчиниться одной цели, единому указанию. «Ак Барс» – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, мы действующие чемпионы, а это значит, что мы можем побеждать», — приводит слова функционера официальный сайт казанской команды.



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