«Северсталь» — «Трактор»: Сергей Монахов оформил дубль к 11-й минуте матча

«Северсталь» принимает «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяевам удалось открыть счёт уже на 24-й секунде матча. С передач Джеффри Кинрейда и Евгения Лапенкова отличился Сергей Монахов. На 11-й минуте Монахов оформил дубль, воспользовавшись передачами Ивана Лекомцева и Богдана Якимова.
Видео первого гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Северсталь»:
Фурх (Коробов);
Кинрейд — Сизов, Монахов— Якимов — Лапенков;
Лекомцев — Глазков, Эштон — Трубачёв — Гераськин;
Хохлов — Кулда, Марковин — Кодола — Петунин;
Хабаров, Захарчук — Бодров — Михнов, Бабенко.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Бергстрём — Стоу — Томас;
Карпухин — Петров, Энлунд — Полыгалов — Глинкин;
Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Кравцов;
Желдаков, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.