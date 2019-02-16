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«Северсталь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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«Северсталь» — «Трактор»: Сергей Монахов оформил дубль к 11-й минуте матча

«Северсталь» — «Трактор»: Сергей Монахов оформил дубль к 11-й минуте матча
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» принимает «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяевам удалось открыть счёт уже на 24-й секунде матча. С передач Джеффри Кинрейда и Евгения Лапенкова отличился Сергей Монахов. На 11-й минуте Монахов оформил дубль, воспользовавшись передачами Ивана Лекомцева и Богдана Якимова.

Видео первого гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Северсталь»:

Фурх (Коробов);
Кинрейд — Сизов, Монахов— Якимов — Лапенков;
Лекомцев — Глазков, Эштон — Трубачёв — Гераськин;
Хохлов — Кулда, Марковин — Кодола — Петунин;
Хабаров, Захарчук — Бодров — Михнов, Бабенко.

«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Бергстрём — Стоу — Томас;
Карпухин — Петров, Энлунд — Полыгалов — Глинкин;
Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Кравцов;
Желдаков, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.

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