Яндач — о 4:0: игру «Металлурга» не назовёшь такой же хорошей, как сам результат

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:0).

«4:0 для нас хороший результат. Игру нашей команды не назовёшь такой же хорошей, как сам результат матча. Голы, которые мы забили в начале первого и второго периодов, нам сильно помогли. Может, поэтому мы и победили. Играли хорошо в меньшинстве, а в большинстве ничего не показали. Отметил бы уверенную игру Васи Кошечкина», — цитирует Яндача официальный сайт «Нефтехимика».

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, отличился Иван Верещагин. В начале второго периода Ииро Пакаринен удвоил перевес гостей. «Нефтехимик» не сумел реализовать двойной численный перевес, после чего инициатива уже полностью была в руках магнитогорского коллектива. Павел Варфоломеев и Сергей Мозякин довели счёт до крупного. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин провёл матч на ноль, отразив 34 броска.