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«Нефтехимик» крупно проиграл «Магнитке», потеряв шансы на попадание в плей-офф

«Нефтехимик» крупно проиграл «Магнитке», потеряв шансы на попадание в плей-офф
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Йозефа Яндача. После этого поражения нижнекамский клуб потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, отличился Иван Верещагин. В начале второго периода Ииро Пакаринен удвоил перевес гостей. «Нефтехимик» не сумел реализовать двойной численный перевес, после чего инициатива уже полностью была в руках магнитогорского коллектива. Павел Варфоломеев и Сергей Мозякин довели счёт до крупного. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин провёл матч на ноль, отразив 34 броска.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0 : 4
0:1, 0:2, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Верещагин (Шор, Варфоломеев) – 01:11 (5x5), 0:2 – Пакаринен (Расмуссен) – 21:13 (5x5), 0:3 – Варфоломеев (Неколенко) – 36:35 (5x5), 0:4 – Мозякин (Кулёмин, Эллисон) – 48:57 (5x5)

Видеообзор самых ярких моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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