«Нефтехимик» крупно проиграл «Магнитке», потеряв шансы на попадание в плей-офф

«Нефтехимик» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Йозефа Яндача. После этого поражения нижнекамский клуб потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, отличился Иван Верещагин. В начале второго периода Ииро Пакаринен удвоил перевес гостей. «Нефтехимик» не сумел реализовать двойной численный перевес, после чего инициатива уже полностью была в руках магнитогорского коллектива. Павел Варфоломеев и Сергей Мозякин довели счёт до крупного. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин провёл матч на ноль, отразив 34 броска.

Видеообзор самых ярких моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.