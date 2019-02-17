Тарасенко набрал очки в 11-м матче подряд

«Сент-Луис Блюз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 32 секунды, нанёс семь бросков в створ ворот, забросил шайбу, отдал результативную передачу и закончил матч с показателем полезности «+2».

Владимир продлил свою результативную серию, набрав очки в 11-м матче подряд. В последний раз россиянин завершал встречу без набранных очков 18 января. В нынешнем регулярном чемпионате на счету 27-летнего нападающего 48 (25+23) очков в 56 встречах при показателе полезности «0».

Гол Тарасенко также доступен для просмотра на официальном сайте НХЛ.