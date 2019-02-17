Рантанен: «Колорадо» не имеет права жалеть себя, мы не можем увязнуть в грязи

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен прокомментировал поражение в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (0:3).

«Мы не имеем права сейчас жалеть себя, надо продолжать смотреть в будущее. Впереди еще много игр. Эта встреча была очень важна, но она проиграна. Мы не можем увязнуть в грязи, надо двигаться дальше», — цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в его активе один гол и одна результативная передача. Голами в составе победителей также отметились Зак Сэнфорд и Джейден Шварц. Голкипер гостей Джейк Аллен оформил шат-аут, совершив 32 сейва. Иван Барбашёв очков не набрал.