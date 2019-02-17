Торторелла — о Панарине: игра против бывшего клуба всегда придаёт сил

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением об игре нападающего Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).



«Игра против бывшего клуба всегда выступает дополнительной мотивацией, придаёт сил. Но дело не только в Панарине, другие игроки тоже внесли вклад.



Главное, мы смогли вернуться в игру после одного их худших периодов за последнее время. Мы вышли и очень хорошо сыграли в третьем периоде», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Панарин, набрав 3 (2+1) очка, стал главным героем встречи. Вторая заброшенная шайба позволила форварду набрать 300 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин за 298 матчей в лиге забросил 112 шайб и отдал 188 результативных передач.