Коваленко: поступил правильно, ударив судью? – за такие слова надо наказывать

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал скандальный эпизод, который случился с ним на Кубке вызова среди ветеранов в 2018 году. Во время игры он послал в нокаут судью матча Владимира Киселёва, после чего тот был доставлен в больницу.



«Естественно, я неоднократно приносил ему извинения по телефону и предлагал медицинскую помощь, но? как я понял, никаких серьёзных последствий для здоровья не было. Он вылечился в Уфе и сказал, что этого достаточно.



Я был не прав только в том, что не сдержал эмоций, которые копились весь матч. Игроку моей команды Александру Лысенко, который уже нянчит внуков, выбили зуб, и этот арбитр стоял рядом, но не свистнул. Игрок повис на мне и ездил по всей площадке, а когда я упал, он удалил обоих, а меня – за симуляцию, сказав: «Ты кабан здоровый, вози всю игру».

Когда я был ассистентом и капитаном, просил судей аргументировать решение. В тот раз его ответы копились всю игру. Чашу весов перевесило, когда во втором перерыве он сидел с игроками соперника и улыбался. Последней каплей был его жесткий ответ, на который я по-мужски должен был ответить. Считаю, что сделал это правильно, потому что в жизни за такие слова надо наказывать», – цитирует Коваленко «Спорт-экспресс».

«Ударил меня в лицо — сотрясение мозга». Коваленко послал судью в нокаут Глава профсоюза игроков КХЛ «отличился» в матче ветеранов.