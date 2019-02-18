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«Динамо» Р — «Слован». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
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Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 18 февраля на «Чемпионате»

Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 18 февраля на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 18 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 18 февраля:

«Адмирал» — «Барыс»;
«Автомобилист» — «Нефтехимик»;
«Динамо» М — «Трактор»;
«Ак Барс» — «Металлург» Мг;
СКА — «Локомотив»;
«Йокерит» — «Спартак»;
«Динамо» Р — «Слован».

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