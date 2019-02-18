Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 18 февраля на «Чемпионате»

Сегодня, 18 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 18 февраля:
— «Адмирал» — «Барыс»;
— «Автомобилист» — «Нефтехимик»;
— «Динамо» М — «Трактор»;
— «Ак Барс» — «Металлург» Мг;
— СКА — «Локомотив»;
— «Йокерит» — «Спартак»;
— «Динамо» Р — «Слован».