«Автомобилист» — «Нефтехимик»: вратарь гостей Коротаев был заменён на 5-й минуте

В первом периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и нижнекамского «Нефтехимика» команда гостей произвела замену вратаря. Голкипер Фёдор Коротаев пропустил за четыре минуты две шайбы и был заменён на Илью Ежова.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Лямин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;
Василевский — Мишарин, Белоусов — Кучерявенко — Казионов;
Егоршев, Чесалин — Грачёв — Рассейкин; Валитов.
«Нефтехимик»:
Коротаев (Ежов);
Полашек — Брынцев, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Мусин — Шарипзянов, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;
Волгин — Тимашов, Галимов — Куликов —Бикмуллин;
Огурцов, Шиксатдаров — Здунов — Шарифьянов, Авцин.