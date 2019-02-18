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«Автомобилист» — «Нефтехимик»: вратарь гостей Коротаев был заменён на 5-й минуте

«Автомобилист» — «Нефтехимик»: вратарь гостей Коротаев был заменён на 5-й минуте
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и нижнекамского «Нефтехимика» команда гостей произвела замену вратаря. Голкипер Фёдор Коротаев пропустил за четыре минуты две шайбы и был заменён на Илью Ежова.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Лямин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;
Василевский — Мишарин, Белоусов — Кучерявенко — Казионов;
Егоршев, Чесалин — Грачёв — Рассейкин; Валитов.

«Нефтехимик»:

Коротаев (Ежов);
Полашек — Брынцев, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Мусин — Шарипзянов, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;
Волгин — Тимашов, Галимов — Куликов —Бикмуллин;
Огурцов, Шиксатдаров — Здунов — Шарифьянов, Авцин.

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