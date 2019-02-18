«Автомобилист» — «Нефтехимик»: вратарь гостей Коротаев был заменён на 5-й минуте

В первом периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и нижнекамского «Нефтехимика» команда гостей произвела замену вратаря. Голкипер Фёдор Коротаев пропустил за четыре минуты две шайбы и был заменён на Илью Ежова.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);



Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Лямин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;

Василевский — Мишарин, Белоусов — Кучерявенко — Казионов;

Егоршев, Чесалин — Грачёв — Рассейкин; Валитов.



«Нефтехимик»:



Коротаев (Ежов);

Полашек — Брынцев, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;

Мусин — Шарипзянов, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;

Волгин — Тимашов, Галимов — Куликов —Бикмуллин;

Огурцов, Шиксатдаров — Здунов — Шарифьянов, Авцин.