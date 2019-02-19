Аскаров: американцы друг другу подсказывают на льду, а мы мало разговариваем

Вратарь «СКА-Варяги» и юниорской сборной России Ярослав Аскаров поделился мнением об игре с разными национальными сборными.



«Я со шведами и с американцами играл на турнире Пяти наций. По силе их броски слабее, но по точности намного лучше, чем в МХЛ. В сборных больше бросают на неудобной высоте, с нулевых углов. У американцев такой стиль — бросать со всех позиций. Они играют на контратаках и очень неординарно действуют. Вроде передача не проходит, а они всё равно её отдают, потому что это уже на подсознательном уровне. И очень хорошо играют голосом, у нас такого нет. Они друг другу подсказывают на площадке. Мы же очень мало разговариваем на льду.



Стараюсь как можно больше играть голосом, но нужно делать это рационально, чтобы хватало на всю игру. Весь матч орать не сможешь, но в определённых моментах, например, в меньшинстве, защитникам надо подсказывать. На мой взгляд, вратарь должен играть голосом. Своим подсказом защитнику ты можешь облегчить себе игру. Полевой игрок крутится и может потерять игрока из виду, а ты видишь всё поле, и должен подсказывать, чтобы защитник вовремя забрал игрока соперника», — сказал Аскаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.