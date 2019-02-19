Хара вышел на пятое место по очкам среди европейских защитников в истории НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Бостон Брюинз». После двух периодов счёт равный — 4:4.

Защитник «Бостона» Здено Хара отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 638-м очком за карьеру в НХЛ. По этому показателю словацкий словацкий защитник вышел на пятое место среди европейских защитников в истории лиги, повторив результат Романа Гамрлика.

Статистика Здено Хары в регулярном сезоне НХЛ-2018/19

Континентальным рекордсменом является шведский защитник Никлас Лидстрём (1142). Второе место занимает Сергей Гончар (811), тройку лучших замыкает Борье Сальминг (787). На четвёртом месте располагается Сергей Зубов (771). При этом только 41-летний Хара продолжает карьеру.