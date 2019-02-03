Как в НХЛ меняли звёзд. 6 случаев, когда клуб оставался в выигрыше

Обмен Артемия Панарина из «Коламбуса», как считают многие специалисты, не за горами. Но перед генеральным менеджером «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйненом стоит сложная задача выбора: стоит ли избавляться от своей главной звезды, желая выручить за Артемия хоть что-нибудь, или рискнуть и оставить Хлебушка до весны, сохраняя надежду переубедить? В истории НХЛ было немало случаев, когда команды расставались со своими звёздными хоккеистами, и ни разу об этом не пожалели. Давайте об этом вспомним.

Эрик Линдрос, 1992, «Квебек Нордикс» — «Филадельфия Флайерз»

Ситуация

Когда в 1991 году «северяне» получили право задрафтовать Линдроса, то думали, что выбрали своего франчайз-лидера, способного долгие годы тянуть на себе команду. Эрик был наиболее раскрученным новичком со времён Марио Лемье и его считали несомненной суперзвездой. Но он ни за что не хотел играть за «Квебек» и даже вернулся в свою молодёжную команду, чтобы не подписывать контракт с «Нордикс». «Северяне» попыталась проявить жёсткость, но по прошествии целого года стало ясно, что Линдроса надо менять.

Если в НХЛ случится взрыв, то это будет русская бомба. Потирайте руки Топ-пять игроков для обмена в дедлайн.

Обмен



Собственно обменов было два — вернее, два варианта сделки. «Квебек» представил лиге трейды с «Рейнджерс» и «Филадельфией», и для рассмотрения вариантов потребовался специальный арбитраж и комиссия из НХЛ. После пятидневного обсуждения десятком специалистов было решено, что вариант с ньюйоркцами отметается, а Линдрос едет в Город братской любви. Взамен «Нордикс» получил вратаря Рона Хекстолла, защитников Стива Дюшейна и Керри Хаффмена, форварда Майка Риччи, а также права на Петера Форсберга, два первых раунда драфта и $ 15 млн наличных денег.

Результат



Хоть Линдрос и не стал следующим Лемье, но он был достаточно близок к тому, чтобы соответствовать статусу. Эрик взял «Харта» в своём третьем сезоне, и, в конечном счёте, был принят в Зал славы. Возможно, лучшим игроком в этой сделке был всё-таки Форсберг, который затем помог «Колорадо» выиграть Кубок Стэнли. В 2001 году Линдрос просидел в «Филадельфии» без дела целый год, чтобы только вырваться из стана «Флайерз», и ушёл со скандалом, испортив отношения с генеральным менеджером Бобби Кларком.



Вывод



Трудно представить игрока, который имел такую же торговую ценность, как 19-летний Линдрос. Но «Квебек» удачно справился с задачей, хотя и поначалу чувствовал себя проигравшим.

Адам Оутс, 1997, «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Ситуация



Оутс поиграл за 7 команд за два десятка лет карьеры в НХЛ. Став звездой в «Сент-Луисе», где он играл в одной тройке с Бреттом Халлом, Оутс отправился в «Бостон», где объединился с Кэмом Нили — талантливым силовым правым крайним. В сезоне-1992/93 он отдал 93 передачи, став четвёртым распасовщиком в истории после Гретцки, Орра и Лемье. К 1997 году «Бостон» не выиграл ни одной кубковой серии за три сезона и команда была на пути к одному из своих худших чемпионатов в современной истории. Оутс обвинил руководство клуба за недостаточное привлечение в команду талантливых игроков и стремление максимально удешевить расходы. «Мы с каждым годом становимся всё хуже», — заявил тогда форвард. И хотя это было правдой, нарушение неписанных корпоративных правил привело сначала к изъятию нашивки ассистента капитана, а затем и к обмену.

Второй после Гретцки. Почему Кучеров — сейчас лучший игрок в мире Кросби и Макдэвиду остаётся догонять.

Обмен



Вместе с Оутсом в «Вашингтон» ушёл нападающий Рик Токкет, вратарь Билл Рэнфорд, а взамен «мишки» получили голкипера Джима Кэри, а также форвардов Энсона Картера и Джейсона Эллисона.



Результат



Это была классическая сделка по восстановлению «Брюинз», когда генменеджер Дэвид Пойл перешёл в режим «победа прямо сейчас» после разочаровывающего сезона. Оутс отказался играть за «Кэпиталз», если ему не пересмотрят 2-миллионный контракт, так как в «Бостоне» ему недоплачивали из-за негласного «правила Рэя Бурка» (никто не должен был зарабатывать больше, чем Бурк). Кэри, выигравший до этого «Везину», оказался неудачником и вскоре завершил карьеру, а вот Эллисон стал главным уловом для «Брюинз». В первом полном сезоне за «Бостон» он набрал 83 очка, а в сезоне-2000/01 он установил личный рекорд в 95 очков.

Вывод



Не стоит торопить молодого таланта раскрываться. Эллисон сделал это лишь на четвёртый сезон в «Бостоне», когда про Оутса уже все забыли.

Дейл Хаверчук, 1990, «Виннипег Джетс» — «Баффало Сэйбрз»

Ситуация



Хаверчук на тот момент был лучшим игроком в истории «реактивщиков», собрав 9 продуктивных сезонов. В его активе был «Колдер Трофи», второе место в голосовании за «Харта», но конфликт с генменеджером Майком Смитом мешал Дейлу играть. В итоге Хаверчук попросил его обменять.



Обмен



«Самолёты» отправили форварда в «Баффало», присовокупив к нападающему первый раунд драфта. В «Джетс» проследовали защитник Фил Хаусли, форварды Скотт Арниэл и Джефф Паркер, а также первый раунд драфта.

«Пусть не прячется за спиной агента». В Америке хотят правды от Панарина Наплыв скаутов, море звонков и слухов во время обычного матча. Угадайте почему.

Результат



Стоит признать, что обе команды от обмена выиграли. Хаверчук был очень хорош в «Баффало», где играл с молодым Александром Могильным и Юрием Хмылёвым, «поднимая» за четыре сезона от 86 до 98 очков. Хаусли в «Джетс» стал финалистом голосования за «Норрис Трофи», набрав сногсшибательные для оборонца 97 очков. Кроме того, первый раунд драфта для «Виннипега» превратился в Кейта Ткачука, который за 10 лет в Манитобе наколотил более 300 голов. Если вам интересно, то «клинки» использовали свой первый драфт-пик на тафгая Брэда Мэя.



Вывод



Любой обмен суперзвезды будет содержать в себе драфт-пики. Они могут спасти сделку для продавца, даже если придётся немного подождать.

Ситуация



Ягр был доминирующей силой в атаке, выиграв четыре (!) трофея «Арта Росса» подряд. Но «Питтсбург» столкнулся с денежным кризисом, пережил банкротство и столкнулся с полной неопределённостью в будущем. Поскольку Ягр зарабатывал более $ 10 млн в год, «пингвины» просто не могли себе позволить такого дорогого хоккеиста.



Обмен



За Ягра, отправленного в «Вашингтон», были отданы форварды Крис Бурк и Михал Сивек, а также защитник Росс Лупачук.

Результат



Редкая сделка, в результате которой проиграли все. Продуктивность Ягра в «Вашингтоне» резко упала, и менее чем через три года «столичные» не без труда сплавили его в «Рейнджерс». Сегодня эпоха Ягра в «Вашингтоне» считается тем временем, говорить о котором — дурной тон. У «Питтсбурга» было не лучше: все три полученных игрока суммарно забили 13 голов в форме «Пингвинз». Другое дело, что череда неудач позволила «пингвинам» накопить драфты и взять на них Кросби, Малкина, Флёри и Райана Уитни, которые стали новыми героями франшизы.



Вывод



И хотя мы всё равно будем объявлять победителя и проигравшего после обменов, иногда требуются годы, чтобы правильно оценить итог.

Дени Савар, 1990, «Чикаго Блэкхоукс» — «Монреаль Канадиенс»

Ситуация



За десять лет в «Чикаго» Савар зарекомендовал себя как один из лучших центрфорвардов лиги. Но он столкнулся с проблемой по имени Майк Кинэн, и боевой тренер осложнил Савару жизнь во время плей-офф-1990. По одной из версий, Кинэн даже выгнал своего лучшего хоккеиста из командного отеля — после этого было ясно, что обмен неизбежен.

Обмен



«Чикаго» отправил Савара в «Монреаль», получив взамен 28-летнего обладателя «Норрис Трофи» Криса Челиоса и второй раунд драфта.



Результат



У Савара было несколько приличных моментов в «Монреале», но его результативность упала до такой степени, что большую часть чемпионского Кубка Стэнли-1993 он просидел в запасе. Через три сезона его обменяли в «Тампу», где он и закончил карьеру. Челиос, от которого тоже болели головы у руководства «Канадиенс», доминировал на льду в «Чикаго». Он выиграл ещё два «Норриса» и стал обладателем одной из самых длительных карьер в НХЛ.



Вывод



Никогда не меняйте 28-летнего обладателя приза лучшему защитнику.

Ситуация



Яшин был первой суперзвездой новых «сенаторов», возрождённых в начале 1990-х. В сезоне-1998/99 он стал вторым в голосовании за «Харт Трофи», но дело осложнили контрактные войны. Алексей стал требовать прибавки к действующему небольшому контракту, начал бастовать, уехал в Россию и пропустил целый год. Независимый арбитр заставил Яшина доиграть год по договору, но было ясно, что отношения между хоккеистом и клубом неизбежно испорчены — обмена было не избежать.

Панарин не оставил «Коламбусу» выбора. Скоро его обменяют Артемий не готов обсуждать своё будущее до конца сезона.

Обмен



Вместе с драфтом 2001 года «Оттава» отправила Яшина в «Айлендерс», получив взамен форварда Билла Макалта, защитника Здено Хару и второй раунд драфта.



Результат



Яшин получил от «островитян» огромный новый контракт, но затем клуб его выкупил. Лишь несколько лет назад «Айлендерс» перестал выплачивать россиянину деньги за то, что он уже давно за них не играет. Второй раунд драфта «сенаторы» превратили в Джейсона Спеццу, который быстро стал центрфорвардом с 90 очками в кармане. Ну а кем стал Здено Хара вы и так прекрасно знаете. Кстати, Макалт до сих пор является автором уникального достижения в «Оттаве»: он провёл полный сезон, не забив ни одного гола.



Вывод



Нельзя давать Майку Милбери делать обмены.