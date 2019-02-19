Купер — о Кучерове: не лучшая игра «Тампы», но выдающийся игрок сделал результат

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил игру нападающего Никиты Кучерова и вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1). Российский голкипер отразил 39 бросков (из них 20 — в первом периоде), а Кучеров принял участие во всех голах команды, дважды забросив сам и ещё трижды ассистировав партнёрам.

«Сегодняшняя игра показывает, что Кучеров может делать на льду. В первом периоде он сотворил две волшебные вещи. Когда команда играет не лучшим образом, находится в не лучшем состоянии, наш выдающийся игрок делает результат. Что касается Василевского, так он держал нас в игре на протяжении всего матча», — цитирует Купера Tampa Bay Times.