Кучеров вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за регулярный сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1.

Главным героем встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик.

Российский форвард достиг отметки в 99 очков в нынешнем сезоне. Кучеров за 22 игры до конца гладкого сезона вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07). Помимо четвёртого места Кучеров также замыкает тройку лучших. В сезоне-2017/18 российский форвард набрал 100 очков, что является его личным рекордом.