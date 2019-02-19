Штепанек дисквалифицирован на пять матчей за бросок клюшки в арбитра

Голкипер братиславского «Слована» Якуб Штепанек получил дисквалификацию на пять матчей, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Голкипер получил наказание за свои действия во встрече с рижским «Динамо» (0:5), когда он при споре с арбитром сломал клюшку и бросил её обломок в сторону судьи.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на голкипера «Слована» Якуба Штепанека по п. 1.30 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео эпизода с удалением голкипера «Слована» можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.