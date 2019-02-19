«Виннипег» может использовать $ 1,8 млн, которые не получит как бонус Лайне

Издание CapFriendly, которое специализируется на финансовой стороне клубов НХЛ, поделилось информацией по поводу нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне.



«29 ноября Патрик Лайне забил свои 20-й и 21-й голы в сезоне, выйдя на первое место в списке снайперов сезона. С того времени финский нападающий забил только четыре гола, и сейчас он на 34-м месте в лиге по данному показателю. Почему это важно? Если Лайне находится за пределами топ-10 снайперов, то он не получит бонуса размером в $ 1,8 млн. Это также означает, что «Виннипег» может потратить эти деньги, увеличив свой потолок зарплат перед дедлайном», — написано в «твиттере» CapFriendly.



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