Новая арена «Автомобилиста» будет вмещать 12 тысяч зрителей

Хоккейный клуб «Автомобилист» планирует построить в Екатеринбурге арену вместимостью 12 тысяч зрителей, сообщил директор екатеринбургской команды Максим Рябков.



«В начале февраля был проведен семинар Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), посвященный инфраструктурным вопросам и функционированию арен, где наши представители сделали доклад и получили рекомендации профильных специалистов относительно будущей арены. Пока всё идет по плану, но конкретных дат на данный момент нет. В хоккейной конфигурации стадион будет вмещать не менее 12 тысяч зрителей и 15 тысяч — в волейбольной», — цитирует Рябкова ТАСС.



На данный момент «Автомобилист» выступает в культурно-развлекательном комплексе «Уралец», рассчитанном на 5545 зрительских мест.