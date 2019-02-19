Брылин: работать тренером тяжело, кому-то кажется, что мы просто стоим

Известный в прошлом хоккеист Сергей Брылин рассказал о работе ассистентом главного тренера в клубе АХЛ «Бингемтон».



«Только начав тренировать, понимаешь, насколько это тяжелая работа. Часто она не видна, особенно в НХЛ, если просто видишь этих людей, стоящими за спинами игроков. Кому-то кажется, что они только этим и занимаются, но не видно, как они работают с утра до вечера. Думают, анализируют, перелопачивают кучу всякой статистики. Как и в других видах спорта, в хоккей пришел огромный массив информации. Буквально десять дней назад у нас на катке установили новые датчики, вшили чипы в наплечники хоккеистов. Теперь мы можем отсматривать, как они двигаются — скорость, ускорения, торможения. С одной стороны, это очень помогает. С другой — иной раз цифры говорят одно, а глаза другое.



Могу ли попробовать себя в роли главного тренера? Что будет в будущем, не знаю, а загадывать не хочу. С одной стороны, если не попробовать, то никогда и не поймешь, можешь ли ты быть главным хоть на каком-нибудь уровне. С другой — благодарен за то, что есть сейчас. Каждый день стараюсь учиться чему-то новому, улучшать навыки и становиться лучше в профессии. Смотрю в будущее с оптимизмом. Уверен, если буду работать и давать результат, рано или поздно люди это заметят и у меня появится шанс сделать шаг вперед. Каким бы он в итоге ни был», — цитирует Брылина официальный сайт лиги.