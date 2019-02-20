«Амур» нанёс «Барысу» третье поражение подряд, у Лангхаммера — «сухарь»

Хабаровский «Амур» на домашней площадке взял верх над астанинским «Барысом», встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Александра Гулявцева одержали пятую победу подряд, у коллектива Андрея Скабелки — серия из трёх поражений.



Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте первого периода: заброшенной шайбой при игре в большинстве отметился нападающий команды хозяев Павел Дедунов. В концовке в пустые ворота «Барыса» гол забил Михал Йордан. Свой третий сухой матч за коллектив из Хабаровска провёл чешский голкипер Марек Лангхаммер.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19