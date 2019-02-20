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«Амур» нанёс «Барысу» третье поражение подряд, у Лангхаммера — «сухарь»

«Амур» нанёс «Барысу» третье поражение подряд, у Лангхаммера — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке взял верх над астанинским «Барысом», встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Александра Гулявцева одержали пятую победу подряд, у коллектива Андрея Скабелки — серия из трёх поражений.

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте первого периода: заброшенной шайбой при игре в большинстве отметился нападающий команды хозяев Павел Дедунов. В концовке в пустые ворота «Барыса» гол забил Михал Йордан. Свой третий сухой матч за коллектив из Хабаровска провёл чешский голкипер Марек Лангхаммер.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Барыс
Астана
1:0 – Дедунов (Атюшов, Ушенин Вячеслав) – 13:19 (5x4), 2:0 – Йордан – 58:53 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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