Мартемьянов: возможно, в последнем матче «регулярки» побережём основных игроков

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в выездном матче с «Сибирью» (4:3).



«Хороший матч, в котором никто не хотел уступать. Соперник играл здорово, у нас ребята много шайб на себя поймали. Настрой был боевой, мы показали хороший хоккей. По самоотдаче к команде претензий нет. Сложно ли настраивать команду, когда она уже выиграла конференцию? Ребята профессионалы, это же промежуточный финиш. Это неважно. Парни думают о плей-офф, состав боевой, выходили на победу. Что касается состояния Паре, то степень его тяжести пока неизвестна. Ему шайба попала в голову. Он мужественный человек. Я думаю, что ничего страшного. У нас тот же Бодров надел маску после травмы и играет в хоккей.



Будем ли беречь игроков на последний матч с «Витязем»? Пока не решили, но вполне возможно. Надо эмоционально поберечь», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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