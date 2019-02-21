Князев: знал, что смогу прибавить в Канаде и стать ближе к НХЛ

Российский защитник Артемий Князев, выступающий в юниорской хоккейной лиге Квебека за команду «Шукутими», рассказал об адаптации в Северной Америке. Уроженец Казани занимает промежуточное 40-е место в рейтинге Центрального скаутского бюро перед драфтом НХЛ-2019.



«Самая большая проблема — изучение французского. Наш город, наверное, самый франкоговорящий во всем Квебеке. Я начал его учить, но говорить пока не могу. Хотя немного понимаю. Мне очень помогает гостевая семья. Это хорошая лига, мне нравятся здешние скорости, команда и партнёры. Всё складывается хорошо.



В основном мы видели игроков из НХЛ на чемпионатах мира и смотрели какие-то моменты в соцсетях. Это мечта всех хоккеистов. Я знал, что здесь смогу прибавить и стать ближе к НХЛ. Первые три или четыре дня было сложно. Я скучаю по семье и друзьям, но регулярно общаюсь с ними по видеосвязи», — приводит слова Князева официальный сайт НХЛ.