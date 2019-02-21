Гончар: «Питтсбург» не подгадывал сначала расслабиться, а потом собраться

Член тренерского штаба «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился мнением об игре команды в чемпионате.



«Мы на себя накладываем очень много внутреннего давления. Все равно настрой у нас на победу. Все равно все делается для того, чтобы выиграть. Поэтому сказать, что мы не выиграли в прошлом году и вроде как можно расслабиться и ничего не делать, было бы неправильно. Мы все равно готовимся, чтобы быть готовыми к началу плей-офф и биться за Кубок Стэнли.



Команда не сидит и не подгадывает, что вот мы расслабимся, а в конце сезона соберёмся. Это я вам абсолютно точно говорю, как человек, который всё это видел изнутри. Самое главное, что мы стараемся сделать к концу сезона, так это качественный хоккей. Важны даже не места в дивизионе — мы не высчитываем, на кого попасть, у кого будут wild card, а у кого — нет. Нет. Работа идет, чтобы настроить команде игру, которая необходима в плей-офф», — цитирует Гончара официальный сайт лиги.