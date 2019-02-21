Тарасов: эксперты и болельщики думают, что «Динамо» играет спустя рукава

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поделился мнением о трёх подряд поражениях команды.



«С чем связаны последние поражения команды? Не знаю, возможно команда морально подустала от длинной и тяжелой регулярки. Есть молодые ребята, у которых не много опыта таких игр, где нужно из себя доставать всё, когда это не особо и нужно. Конечно сказывается активная работа перед плей-офф, ведь у нас по две тренировки в день. Свежести в играх может и не хватило. Эксперты и болельщики думают, что мы играем спустя рукава, но это не так. Мы выходим на матчи и хотим выиграть, но забиваем мало и отпускаем матчи, которые складываются по нашему сценарию.



Перед плей-офф нам обязательно нужно выигрывать. Думаю, что завтра будем играть в боевом составе. Пора просыпаться после трех поражений и идти к поставленной цели», — цитирует Тарасова официальный сайт «Динамо».

