КХЛ вновь не установила рекорд посещаемости, средняя заполняемость арен — 73,8%

КХЛ не сумела смогла установить рекорд посещаемости в нынешнем сезоне, сообщает «Спорт Бизнес Online». В среднем на каждый матч ходили 6390 зрителей. Лучшую аудиторию лига показала в сезоне-2014/15 – 6422 болельщика на игре.



Средняя заполняемость арен – 73,8%. В рекордный сезон это значение составляло 81%. По сравнению с прошлым сезоном посещаемость лиги увеличилась на 160 человек. До рекорда не хватило в среднем ещё по 32 человека на каждой игре.



Петербургский СКА обновил не только свой российский, но и советский рекорд. Если же не учитывать игру на футбольном стадионе «Газпром Арена», то посещаемость «армейцев» упала на 700 человек по сравнению с прошлым сезоном. Лучший клуб по гостевой посещаемости – ЦСКА, их отрыв также обусловлен матчем в Санкт-Петербурге.

Фото: «Спорт Бизнес Online».