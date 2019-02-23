Кожевников: к сожалению, «Спартак» вряд ли зацепит хотя бы матч со СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о двух парах в первом раунде плей-офф Западной конференции.



«К сожалению, «Спартак» вряд ли сможет выиграть хотя бы один матч в этой серии. Конечно, красно-белые будут сражаться, но потенциал у команд разный. Безусловно, возможно, что спартаковцы один матч всё-таки зацепят, но сила и возможности СКА намного выше. Счёт 1-4 — максимум, чего сможет добиться «Спартак».



«Йокерит» поинтереснее смотрелся в регулярном чемпионате. Но в плей-офф совсем другая игра. Думаю, московское «Динамо» пройдёт дальше, но не знаю, с каким счетом. С вратарской позицией у «Йокерита» дела обстоят не очень хорошо. Команда у финнов хорошая, да и сопротивление с её стороны будет сумасшедшим. Но, повторюсь, больше верю в динамовцев», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Каким будет первый раунд плей-офф КХЛ на Западе. Расклады от экспертов Пройдёт ли «Динамо» «Йокерит», сколько матчей проиграют ЦСКА и СКА и затянется ли серия «Локомотив» — «Сочи».