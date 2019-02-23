Дорион: уговариваем некоторых игроков «Оттавы» остаться в клубе

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион поделился мнением о селекционной работе.



«Мы уговариваем некоторых игроков остаться. Но мы должны быть готовы к любому сценарию. Мы уверены в потенциале команды, я верю, что как генеральный менеджер смогу совершить хорошие обмены. Они помогут команде перестроиться, и наши болельщики увидят замечательную команду в ближайшие годы. Мы понимаем, что этот путь не будет простым. В любой перестройке есть сложности, но мы должны видеть общую, очень светлую картину.



Обмен Дюшейна? Это часть процесса перестройки. Мы просим наших болельщиков проявить терпение. Мы должны уважать права хоккеистов. По коллективному трудовому соглашению они могут стать свободными агентами. В случае с Мэттом, это был его выбор. Мы должны делать все для блага команды. Порой бывает очень сложно заниматься этим, но мы знаем, что принимаем правильное решение», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»