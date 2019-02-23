Джонстон: у Овечкина 44 гола в 61 игре в 33 года. Пол-лета праздновал с кубком

Североамериканский журналист Крис Джонстон прокомментировал выступление в нынешнем сезоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



В матче с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты, россиянин забросил 44-ю шайбу в нынешнем сезоне, он продолжает лидировать в списке снайперов. В ходе второго периода подопечные Тодда Рирдена проигрывают сопернику со счётом 1:2.



«У Овечкина 44 гола в 61 игре в 33 года. Пол-лета он праздновал победу с Кубком Стэнли», — написал Джонстон в своём «твиттере».



Овечкин проводит 61-й матч в нынешнем регулярном чемпионате. Он забросил 44 шайбы и отдал 27 результативных передач. Летом прошлого года россиянин впервые в карьере стал победителем Кубка Стэнли.

«Баффало» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 44-ю шайбу в сезоне