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«Баффало» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 44-ю шайбу в сезоне

«Баффало» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 44-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» встречается с «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ходе второго периода подопечные Тодда Рирдена проигрывают сопернику со счётом 1:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативным броском во втором периоде при счёте 0:2. Для россиянина эта шайба стала 44-й в нынешнем сезоне, он продолжает лидировать в списке снайперов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин проводит 61-й матч в нынешнем регулярном чемпионате. Он забросил 44 шайбы и отдал 27 результативных передач. Летом прошлого года россиянин впервые в карьере стал победителем Кубка Стэнли.

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