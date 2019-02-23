«Рейнджерс» переиграли «Нью-Джерси», Бучневич набрал два очка

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Нью-Йорке.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



Подопечные Дэвида Куинна обеспечили себе комфортное преимущество, забросив три шайбы в первом игровом отрезке. Счёт открыл Джимми Веси, затем отличился Райан Строум, а в концовке периода третью шайбу в составе «синерубашечников» забросил Крис Крайдер. «Дьяволы» отыграли один гол благодаря Кенни Агостино, на что хозяева ответили точным броском Брэди Шея. В концовке финальную точку поставил Строум, оформивший дубль.



Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич записал на свой счёт две голевые передачи, проведя на льду 11 минут 52 секунды. Форвард Владислав Наместников отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+2» за 20 минут 14 секунд. Голкипер Александр Георгиев отразил 19 бросков из 21.



«Рейнджерс» одержали вторую победу в последних трёх матчах, у «Нью-Джерси» второе поражение в трёх играх.