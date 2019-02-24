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«Даллас» без Радулова потерпел домашнее поражение от «Каролины»

«Даллас» без Радулова потерпел домашнее поражение от «Каролины»
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. «Старз» потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Лукас Валльмарк, Джастин Фолк и Джордан Мартинук. Голкипер «Харрикейнз» Кёртис Макэлинни оформил шатаут, совершив 24 сейва.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 50 секунд и нанёс два броска в створ ворот. Игровое время форварда «Старз» Валерия Ничушкина составило 7 минут 42 секунды. Александр Радулов участие в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Валльмарк (Маккегг, Фёгеле) – 03:15 (5x5), 0:2 – Фолк (Ахо, Терявяйнен) – 21:01 (5x4), 0:3 – Мартинук (Славин, Стаал) – 57:29 (en)
Радулов пропустит матч с «Каролиной» из-за болезни
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