«Даллас» без Радулова потерпел домашнее поражение от «Каролины»

«Каролина Харрикейнз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. «Старз» потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Лукас Валльмарк, Джастин Фолк и Джордан Мартинук. Голкипер «Харрикейнз» Кёртис Макэлинни оформил шатаут, совершив 24 сейва.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 50 секунд и нанёс два броска в створ ворот. Игровое время форварда «Старз» Валерия Ничушкина составило 7 минут 42 секунды. Александр Радулов участие в матче не принимал.