Сергей Бобровский стал автором уникального достижения в истории «Коламбуса»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. «Блю Джекетс» одержали вторую победу за два дня.

Пятый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который отразил 26 бросков. Для россиянина это второй «сухарь» кряду. В предыдущей игре с «Оттавой Сенаторз» (3:0) Сергей отразил 22 броска. Бобровский стал первым вратарём в истории «Коламбуса», которому удалось оформить шат-ауты в двух матчах, проходивших в течение двух дней подряд.

В нынешнем сезоне подобное достижение покорилось Марк-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс».