«Коламбус» выиграл у «Сан-Хосе», Бобровский оформил шатаут, у Панарина 2 очка

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Бун Дженнер, Мэтт Дюшейн, Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. Пятый шатаут в сезоне оформил голкипер «Коламбуса Сергей Бобровский, который отразил 26 бросков.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 1 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 результативных передачи и окончил матч с показателем полезности «+1».