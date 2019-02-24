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«Коламбус» выиграл у «Сан-Хосе», Бобровский оформил шатаут, у Панарина 2 очка

«Коламбус» выиграл у «Сан-Хосе», Бобровский оформил шатаут, у Панарина 2 очка
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Бун Дженнер, Мэтт Дюшейн, Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. Пятый шатаут в сезоне оформил голкипер «Коламбуса Сергей Бобровский, который отразил 26 бросков.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 1 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 результативных передачи и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 0
1:0, 2:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Дженнер (Андерсон) – 09:00 (5x5), 2:0 – Дюшейн (Аткинсон, Панарин) – 20:59 (5x5), 3:0 – Аткинсон (Веренски, Панарин) – 39:52 (5x4), 4:0 – Дюбуа (Кукан, Бьёркстранд) – 46:03 (5x5)
Мэтт Дюшейн забросил первую шайбу за «Коламбус»
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