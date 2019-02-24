33 сейва Коскинена помогли «Эдмонтону» победить «Анахайм»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Джош Карри, для которого этот гол стал первым в карьере. В начале второго периода отличился Сэм Ганье. Единственная шайба «Дакс» в активе Картера Рауни. Главным героем матча стал вратарь «нефтяников» Микко Коскинен, отразивший 33 броска.

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд, «Анахайм» потерпел второе поражение кряду.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» крупно победил «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Барри Тротца.