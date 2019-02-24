Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

33 сейва Коскинена помогли «Эдмонтону» победить «Анахайм»

33 сейва Коскинена помогли «Эдмонтону» победить «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Джош Карри, для которого этот гол стал первым в карьере. В начале второго периода отличился Сэм Ганье. Единственная шайба «Дакс» в активе Картера Рауни. Главным героем матча стал вратарь «нефтяников» Микко Коскинен, отразивший 33 броска.

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд, «Анахайм» потерпел второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 1
1:0, 1:1, 0:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Карри (Лучич, Секера) – 16:00 (5x5), 2:0 – Ганье (Драйзайтль, Русселль) – 20:57 (5x5), 2:1 – Рауни (Ритчи, Дель Зотто) – 31:43 (5x5)

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» крупно победил «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Барри Тротца.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0 : 4
0:2, 0:0, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Сизикас (Бойчак, Тэйвз) – 04:48 (5x5), 0:2 – Пулок (Барзал, Пелеч) – 14:05 (5x5), 0:3 – Бовиллье (Бейли, Фильппула) – 42:34 (5x5), 0:4 – Клаттербак (Нельсон) – 58:46 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент