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Азеведу: будет классная серия с «Авангардом», мы давно ждали начала этих матчей

Азеведу: будет классная серия с «Авангардом», мы давно ждали начала этих матчей
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу рассказал, как нужно играть с «Авангардом», чтобы добиться победы в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Чувствуем ли давление? Давление – нет, но мы знаем по прошлом году, что побеждать очень тяжело. В этом году легче не будет точно, нужно биться в каждой смене, сохранять концентрацию всю игру. Плей-офф – это большой путь, и даже одна серия может сильно затянуться. Важно быть терпеливым и правильно работать.

Сейчас все готовы, мы давно уже ждали начала этих матчей. Серия будет классная. Соперник хорошо подготовлен, матчи будут трудными физически, нам нужно будет соответствовать. Обычно все надеются, что серия не будет долгой. Но если это нужно для победы, ты делаешь максимум того, на что способен», — цитирует Азеведу официальный сайт «Ак Барса».

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