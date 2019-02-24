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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Лундквист сломал клюшку после гола Уилсона

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Лундквист сломал клюшку после гола Уилсона
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В концовке второго периода подопечные Тодда Рирдена обыгрывают соперника со счётом 3:1.

В начале второго периода при счёте 2:1 столичной команде удалось реализовать численный перевес. Автором результативного броска стал форвард Том Уилсон, забросивший 17-ю шайбу в нынешнем сезоне. Голкипер «синерубашечников» Хенрик Лундквист был раздосадован таким развитием событий и сломал клюшку о перекладину собственных ворот.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Вчера, 23 февраля, «Вашингтон» потерпел поражение в гостевом матче с «Баффало Сэйбрз» (2:5), «Рейнджерс» с таким же счётом обыграли «Нью-Джерси Дэвилз».

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