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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Наместников переправил шайбу в ворота хозяев пяткой

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Наместников переправил шайбу в ворота хозяев пяткой
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ходе третьего периода подопечные Тодда Рирдена обыгрывают соперника со счётом 5:4.

В третьем периоде при счёте 5:3 форвард гостей Владислав Наместников реализовал численный перевес, сократив разницу в счёте до одной шайбы. Уроженец Воскресенска оформил 8-й гол в нынешнем сезоне. Российский форвард переправил шайбу в ворота хозяев пяткой.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Наместников проводит 58-й матч в нынешнем сезоне. На его счету восемь заброшенных шайб и 14 результативных передач. В прошлом сезоне он провёл 19 матчей за клуб из Нью-Йорк после обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и набрал 4 (2+2) очка.

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