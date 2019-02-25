«Каролина» выменяла у «Флориды» Томаша Юрчо

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харикейнз» выменял у «Флориды Пантерз» нападающего Томаша Юрчо, информирует официальный сайт «ураганов» со ссылкой на генерального менеджера Дона Уодделла. «Пантеры» получат у «Каролины» компенсацию позже.



В нынешнем сезоне Томаш Юрчо не сыграл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. В фарм-клубе АХЛ 26-летний словацкий хоккеист провёл 14 встреч, заработав в них 10 (4+6) баллов. В НХЛ Юрчо провёл 201 матч за «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс», записав в актив 50 (22+28) очков.



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