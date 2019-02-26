Генменеджер «Оттавы»: впереди трудные времена, у нас режим перестройки

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал перестройку команды и изменения в составе после дедлайна.

«Игроки, которых мы обменяли, находятся на пике своей карьеры. Они хотят играть в команде, которая будет бороться за Кубок Стэнли. Мы должны уважать это желание. Сейчас мы пытаемся создать командную культуру, которая поможет игрокам развиваться и побеждать вместе.

Мы сохраним своих будущих звёзд, будем расти вместе с ними. На данном этапе перестройки мы не можем оставлять в команде старших игроков. Нет гарантий, что они будут также продуктивны в дальнейшем. С Хоффманом была другая ситуация, но в случаях Карлссона, Стоуна, Дюшейна и Дзингела мы дали понять, что находимся в режиме перестройки.

Они решили, что хотят играть в команде, которая борется за что-то большее. Это их право. Они это заслужили. Мы понимаем, что впереди трудные времена, но наши молодые игроки и путь, по которому мы идем, вселяют оптимизм», – цитирует Дориона официальный сайт НХЛ.