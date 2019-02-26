Гортон: «Рейнджерс» продолжают накапливать ресурсы и выборы на драфтах

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон поделился мнением об итогах трансферного окна, за время которого команда лишилась Адама Маккуйэда и Кевина Хейза.



«Нам удалось быстро улучшить наши перспективы в том, что касается десятки самых перспективных игроков. Мы продолжаем накапливать ресурсы и выборы на драфтах. Я и наши сотрудники считаем, что неплохо работаем в этом направлении и даже идем с опережением графика. Надеюсь, мы будем только наращивать темп.



Хейз? Мы неоднократно говорили с его агентом, и у нас были определённые предложения. Но в итоге мы пришли к выводу, что в нашей нынешней ситуации нам выгоднее обменять Кевина, чтобы получить как можно больше ресурсов в свое распоряжение», — цитирует Гортона официальный сайт лиги.

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