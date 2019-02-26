На открытии серии минского «Динамо» и «Юности» будет присутствовать Лукашенко

Сегодня, 26 февраля, стартует серия до двух побед между минским «Динамо» и хоккейным клубом «Юность», усиленным несколькими игроками из Экстралиги. Первый матч состоится на «Минск-Арене», второй — 28 февраля на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, — снова в Веснянке.



Как стало известно «Чемпионату», на первом матче серии будет присутствовать президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Как сообщали ранее СМИ Беларуси, ценой победы в серии может стать место в Континентальной хоккейной лиге. По другой информации, серия будет ключевой для тренерских штабов обеих команд.



Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше чем на 20 очков.

500 долларов, банкротство и битва за место в КХЛ. Что придумали в Беларуси? Минскому «Динамо» не простили безвольное выступление в нынешнем сезоне КХЛ.