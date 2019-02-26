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Сборной клубов Экстралиги подготовили 27 игровых свитеров одинакового размера

Сборной клубов Экстралиги подготовили 27 игровых свитеров одинакового размера
Хоккей / Прочие

Сегодня, 26 февраля, стартует серия до двух побед между минским «Динамо» и сборной Экстралиги, собранной на основе ХК «Юность». Первый матч состоится на «Минск-Арене», второй — 28 февраля на «Арене Чижовка», и третий, если понадобится, — снова в Веснянке. Для сборной Экстралиги подготовили 27 игровых свитеров одинакового размера

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

Как сообщали ранее СМИ Беларуси, ценой победы в серии может стать место в Континентальной хоккейной лиге. По другой информации, серия будет ключевой для тренерских штабов обеих команд.

Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше чем на 20 очков.

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