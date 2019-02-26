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«Динамо» Мн — сборная Экстралиги: тренера гостей Захарова пригласили к Лукашенко

«Динамо» Мн — сборная Экстралиги: тренера гостей Захарова пригласили к Лукашенко
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» потерпело поражение со счетом 2:4 в первом матче серии со сборной Экстралиги, составленной в основном из игроков «Юности». Встреча проходила на арене в Минске, где присутствовал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Сразу после победы в ложу президента был приглашён тренер победившей команды Михаил Захаров, сообщает «Прессбол». Специалист даже не успел побывать в раздевалке и поздравить команду с победой.

Как сообщали ранее СМИ Беларуси, ценой победы в серии может стать место в Континентальной хоккейной лиге. По другой информации, серия будет ключевой для тренерских штабов обеих команд.

Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше чем на 20 очков.

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