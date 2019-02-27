Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина передача и «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 5:2.

В составе победителей дубль оформил Джаред Макканн, по голу на счету Джейка Гюнцеля, Евгения Малкина и Сидни Кросби. У «жакетов» отличись Оливер Бьёркстранд и Кэм Аткинсон.

Также на счету Малкина показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 19.58 на льду (2.26 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. У Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «-3» и 2 блок-шота за 21.53.

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1. В составе хозяев отличились Давид Крейчи, Чарли Макэвой, Джейк Дебраск и Брэд Маршан, у «акул» — Логан Кутюр.