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Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина передача и «-3»

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина передача и «-3»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 5:2.

В составе победителей дубль оформил Джаред Макканн, по голу на счету Джейка Гюнцеля, Евгения Малкина и Сидни Кросби. У «жакетов» отличись Оливер Бьёркстранд и Кэм Аткинсон.

Также на счету Малкина показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 19.58 на льду (2.26 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. У Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «-3» и 2 блок-шота за 21.53.

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1. В составе хозяев отличились Давид Крейчи, Чарли Макэвой, Джейк Дебраск и Брэд Маршан, у «акул» — Логан Кутюр.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 5
0:2, 2:1, 0:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Гюнцель (Кросби, Хёрнквист) – 13:45 (5x5), 0:2 – Макканн (Каллен, Руведел) – 18:22 (5x5), 0:3 – Малкин (Астон-Риз, Кессел) – 21:15 (5x5), 1:3 – Бьёркстранд (Дзингел, Харрингтон) – 24:55 (5x5), 2:3 – Аткинсон (Панарин, Веренски) – 27:09 (5x4), 2:4 – Макканн (Симон, Шульц) – 53:27 (5x5), 2:5 – Кросби (Джонсон) – 59:55 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 1
1:1, 3:0, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Кутюр – 12:47 (5x4), 1:1 – Крейчи (Крюг, Маршан) – 14:39 (5x4), 2:1 – Макэвой (Маршан, Хайнен) – 29:09 (5x5), 3:1 – Дебраск (Крейчи, Юханссон) – 29:46 (5x5), 4:1 – Маршан (Бержерон, Карло) – 32:28 (4x5)
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