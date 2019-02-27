Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой стал форвард «Монреаль Канадиенс» Эндрю Шоу, оформивший первый в карьере хет-трик в матче с «Детройт Ред Уингз» (8:1).

Второй звездой признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, набравший 4 (1+3) очка в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (6:1).

Замкнул тройку лучших вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, отразивший 19 бросков в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:0). Биннингтон – первый вратарь за 65 лет, сделавший пять или более шат-аутов в 18 первых матчах в лиге в качестве стартового вратаря. Ранее это удавалось шести вратарям, из которых только Жак Плант выступал в послевоенные годы.